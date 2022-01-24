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İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali çöktü

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali çöktü

İstanbul Havalimanı'nda inşaatı devam eden kargo terminali yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İSTANBUL Havalimanı'nda bir süredir inşaatı süren kargo terminali yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çöktü.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

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