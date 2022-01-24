BIST 1.910
DOLAR 13,48
EURO 15,29
ALTIN 798,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da akaryakıt istasyonunda dehşet! Eren'i öldürüp kasadaki paraları alarak kaçtılar

Batman'da akaryakıt istasyonunda dehşet! Eren'i öldürüp kasadaki paraları alarak kaçtılar

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde 3 kişi, gittikleri akaryakıt istasyonunda işletmenin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) tabancayla vurarak öldürüp, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Abone ol

Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde kimliği belirsiz 3 kişi, akaryakıt istasyonuna gitti. İşletmenin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i silahla başından ve göğsünden vuran şüpheliler, 2 çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Çalışanlardan biri, ellerindeki ipi çözüp, telefonla jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ahmet Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Eren’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener hakkında yaptığı paylaşım başına bela oldu 68 yaşındaki kadının özrü kabul edilmedi
Meral Akşener hakkında yaptığı paylaşım başına bela oldu 68 yaşındaki kadının özrü kabul edilmedi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı! Kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı! Kar yağışı ne kadar sürecek?
Almanya'da üniversitede silahlı saldırı! Saldırgan intihar etti: Çok sayıda yaralı var
Almanya'da üniversitede silahlı saldırı! Saldırgan intihar etti: Çok sayıda yaralı var
Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybının ardından döviz alımını durdurdu
Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybının ardından döviz alımını durdurdu
Bülent Arınç'tan 'Göç mevsimi' paylaşımı! Tek tek isimlerini saydı
Bülent Arınç'tan 'Göç mevsimi' paylaşımı! Tek tek isimlerini saydı
İstanbul'da kar ve tipi bastırdı Vali duyurdu İstanbul'a girişler yasaklandı E5 kapandı
İstanbul'da kar ve tipi bastırdı Vali duyurdu İstanbul'a girişler yasaklandı E5 kapandı
17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulundu boynunda kızarıklık vardı
17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulundu boynunda kızarıklık vardı
Yeni bir siyasi parti kuruluyor! Katılacakları ittifakı açıkladı: Amerika’nın hedefinde olduk
Yeni bir siyasi parti kuruluyor! Katılacakları ittifakı açıkladı: Amerika’nın hedefinde olduk
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası