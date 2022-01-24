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17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulundu boynunda kızarıklık vardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulundu boynunda kızarıklık vardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki genç kız, yatağında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı, sadece boynunda kızarıklık olduğu bildirildi.

Gamze’nin cesedi ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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