BIST 1.910
DOLAR 13,48
EURO 15,29
ALTIN 796,03
HABER /  GÜNCEL

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Abone ol

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin’de 27 Şubat 2016’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden, avukatları ise Diyarbakır’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Demirtaş’ı savunmak için çok sayıda avukat ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Demirtaş'a, Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma yakılmadan önce yaşıyormuş
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma yakılmadan önce yaşıyormuş
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Akça Hatun kimin kızı babası kimdir? Tarihte Akça Hatun babası Hasan nasıl öldü?
Akça Hatun kimin kızı babası kimdir? Tarihte Akça Hatun babası Hasan nasıl öldü?
Dondurucu soğuklar sebze ve meyveyi vurdu fiyatlar uçacak
Dondurucu soğuklar sebze ve meyveyi vurdu fiyatlar uçacak
28 Şubat'ta yeniden yargılamaya devam edildi
28 Şubat'ta yeniden yargılamaya devam edildi
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan CHP ve HDP’li belediyelere operasyon tepkisi
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan CHP ve HDP’li belediyelere operasyon tepkisi
Rusya'nın sıkıştırdığı Ukrayna'ya AB'den can simidi
Rusya'nın sıkıştırdığı Ukrayna'ya AB'den can simidi
Sedef Kabaş eşi kimdir Rıdvan Yirmibeşoğlu'ndan boşandı mı?
Sedef Kabaş eşi kimdir Rıdvan Yirmibeşoğlu'ndan boşandı mı?
İstanbul'da kar alamı! Mesai saatleri 15.30'a çekildi AFAD'dan son dakika açıklama geldi
İstanbul'da kar alamı! Mesai saatleri 15.30'a çekildi AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı