Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak 1993'te evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

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Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Sokak'taki anma töreni öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.

Daha sonra Mumcu ailesi ile Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yaktı.

"Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anma töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mumcu'nun medyanın önemli bir temsilcisi olduğunu ve unutulmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Bir olay olduğu zaman bütün ayrıntılarıyla kamuoyunu bilgilendirme konusunda bir gazetecinin nasıl çaba göstermesi gerektiğini ondan öğrendik ama onu katlettiler. Acısı hala yüreğimizde, acısı dinmedi, dinmeyecek. Onun önderliğinde, yol göstericiliğinde bütün medya dünyasının ortak çaba harcaması benim en büyük arzumdur. Eğer biz olayların ayrıntılarını öğrenebilirsek, kamuoyuna bütün bu ayrıntıları bir şekilde aksettirebilirsek gazeteci olarak görevimizi yapmış oluruz.

Biliyorum, gerçekleri yazmanın zor olduğunu biliyorum. Hele bugünkü koşullarda gerçekleri yazmak son derece zor. Zor olduğunu, baskıların olduğunu biliyorum ama hiç kimse Uğur Mumcu'yu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman, her yerde, her ortamda saygıyla anacağız."

Anma etkinliğine, CHP'li bazı belediye başkanları ve milletvekilleri ile siyasiler katıldı.