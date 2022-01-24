Kayseri'de halk otobüsü şoförleri eylemde! '3-3.5 bin TL’den şoför çalıştırmak isteyenler var' deyip isyan ettiler

KAYSERİ’de halk otobüslerinin şoförleri düzenledikleri basın açıklamasında, şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

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Kayseri’de bir grup halk otobüsü şoförü, basın açıklaması düzenleyerek, sektörün sıkıntılarını dile getirdi. Merkez hareket amirliğinde bir araya gelen şoförlerin adına konuşan Mustafa Arık, “Her türlü zorluklara rağmen gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden vatandaşlarımızın ulaşımını gerçekleştiriyoruz. Her bir kaptan arkadaşım büyük bir sorumluluk ve özveriyle vazifesini yerine getirmektedir. Bu onurlu iş dalında halkımıza daha güzel hizmet vermek istiyoruz." dedi.



Arık "Bunun yolunun da çalışma şartlarımızın iyileştirilmesinden geçtiğinin farkındayız. Büyükşehir belediye başkanımız ‘kaptanlarımız halkımızın değerli emektarları’ diyordu. Kaptanlara değerli olduklarını hatırlattığı için Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederiz. 01.01.2022 itibariyle asgari ücret 4 bin 250 TL olmasına halen 3-3.5 bin TL’den şoför çalıştırmak isteyen ve bunu 5-6 ay devam ettirme gayretinde olan işverenler var. Ayrıca, şoförün emeğini yemeyerek 5-6 bin TL maaş veren araç sahiplerine de teşekkür ederiz. Bu işverenlere de çok baskı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.







"Verdikleri paranın bir kısmını da ceza olarak geri alıyorlar"

Arık, “Çalışma şartlarımız ve sorumluluğumuz çok ağır. Buna rağmen hiçbir sosyal hak verilmiyor. Yemek, hafta sonu izni, resmi bayramlar, dini bayramlar, ikramiye, ölüm ve düğün izni de tam verilmiyor. Asgari ücretin altında yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Sigortalarımız asgari ücretten yatıyor. İtiraz eden arkadaşlarımıza ise ‘işinize geliyorsa çalışın, gelmiyorsa çalışmayın’ diyorlar. Kazanç olduğunda mal sahiplerinin cebine yansıyor, ceza olduğunda da şoförlere ödetiliyor. Verdikleri paranın bir kısmını da ceza olarak geri alıyorlar” diye konuştu.