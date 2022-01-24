İhtiyaç sahiplerine yönelik 450 milyon TL ek kaynak! Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerine yönelik toplam 450 milyon lira ek kaynak ayrıldığını bildirdi.

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Bakan Yanık, yazılı açıklamasında ihtiyaç sahiplerini kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Hazırlanan ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarındaki ihtiyaçların karşılanması olacağının altını çizen Yanık, "Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldı. Bu kaynak, ocak ve şubat aylarına ilişkin. Hazırladığımız ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'yi şubat ayı sonunda vakıflarımıza aktaracağız." ifadelerine yer verdi.

Kış mevsiminin zorlu şatlarında vatandaşları yalnız bırakmamak için kaynakları kullandıklarını belirten Bakan Yanık, "Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladık." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, Bakanlığın sunmuş olduğu desteklerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanılması için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, SYDV'lere her ay düzenli olarak kaynak aktarıldığını ve bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapıldığını bildirdi.