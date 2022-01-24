BIST 1.939
DOLAR 13,40
EURO 15,17
ALTIN 793,71
HABER /  GÜNCEL

JASAT 65 faili meçhul olayı aydınlattı

JASAT 65 faili meçhul olayı aydınlattı

Diyarbakır'da 2021'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 207 şüpheliden 138'i tutuklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2021'e kadar yürüttüğü çalışmalarda, "kasten adam öldürme", "ateşli silahla yaralama", "hırsızlık", "gasp", "yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Çalışmalarda 55'i "kasten öldürme" suçundan olmak üzere gözaltına alınan 207 şüpheliden 138'i çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Öldürmek istemedim' demişti cinayetin görüntüleri ortaya çıktı ifadesi pes dedirtti
'Öldürmek istemedim' demişti cinayetin görüntüleri ortaya çıktı ifadesi pes dedirtti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
FED 26 Ocak kararıyla dolar yükselir mi düşer mi? Altın ve dolar için FED tahmini
FED 26 Ocak kararıyla dolar yükselir mi düşer mi? Altın ve dolar için FED tahmini
Ukrayna savaşı Almanya'yı panikletti! Doğal gaz kesilirse biterler
Ukrayna savaşı Almanya'yı panikletti! Doğal gaz kesilirse biterler
Emtia fiyatları ralliler eşliğinde zirve tazeledi
Emtia fiyatları ralliler eşliğinde zirve tazeledi
Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldü' iddiasına açıklama
Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldü' iddiasına açıklama
Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022
Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan yol durumu açıklaması: Türkiye genelinde trafiğimiz açıktır
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan yol durumu açıklaması: Türkiye genelinde trafiğimiz açıktır
ABD Japonya tatbikatı sonrası Çin'den bugüne kadarki en büyük ihlal!
ABD Japonya tatbikatı sonrası Çin'den bugüne kadarki en büyük ihlal!
Ali Babacan: Bebekler bile bedelini ödüyor
Ali Babacan: Bebekler bile bedelini ödüyor