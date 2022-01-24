Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan yol durumu açıklaması: Türkiye genelinde trafiğimiz açıktır

Tüm Türkiye yoğun kar altında... Etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oluyor. Trafikteki son duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Adil Karaismailoğlu "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır." dedi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği ziyaret etti. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan bilgi alan Bakan Adil Karaismailoğlu "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek." dedi.

Ayrıntılar gelecek...