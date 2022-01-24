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Ali Babacan: Bebekler bile bedelini ödüyor

Ali Babacan: Bebekler bile bedelini ödüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla elektrik ve doğal gaz faturalarına gelen zamlara tepki gösterdi.

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Yeni yılla birlikte doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar ilk faturalara yansırken vatandaşlar isyan noktasına geldi. Evine gelen doğal gaz faturasını sosyal medyadan paylaşarak isyan eden Ayşe D. isimli bir annenin sesi olan DEVA lideri Babacan, “Doğal gaz faturası 250 liradan 1000 liraya çıkan Ayşe Hanım’ın sözleri iç parçalıyor. Yeni doğan bebekler bile bu kötü yönetimin bedelini ödüyor” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan vatandaş Ayşe D.’nin sözlerini paylaşan Babacan, “Doğalgaz faturası 250 liradan 1000 liraya çıkan Ayşe Hanım’ın sözleri iç parçalıyor: ‘Bir bebeğimiz dünyaya geldi ve doğal olarak doğalgazı biraz açmak zorunda kaldık. Gerçek anlamda ısınsak ne olacaktı düşünemiyoruz’. Yeni doğan bebekler bile bu kötü yönetimin bedelini ödüyor. dedi.

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