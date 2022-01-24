Eczanelerde ilaç sıkıntısı büyüdü: Antibiyotikten çocuk şurubuna kadar yok!

İlaç krizi büyüyor. Eczanelerde antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri gibi pek çok ilaçta sıkıntı yaşanıyor.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, şubat ayında gerçekleşecek ilaç euro kuru güncellemesine kadar bu sıkıntının süreceğini söyledi.

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Her yıl şubat ayında ilaç euro kuru belirleniyor. Bu sene kurda yaşanan artış nedeni ile ilaca ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Sputnik'e yaptığı açıklama ile bu durumun hem vatandaşı hem de eczacıları mağdur ettiğini belirtti.



Saydan “Fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç, firmalar ve ecza depoları tarafından eczanelere tevzi olarak, yani kısıtlı sayıda gönderiliyor ve bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilaçlar hasta mağduriyeti oluşturuyor” dedi.



‘Zamdan sonra ilaçlar piyasaya çıkacak’

Son zamanlarda özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri, grip ilaçları, bazı tansiyon ve onkoloji ilaçlarının bulunamadığından bahseden Saydan “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilaç euro kuru artışı öncesinde piyasada ilaç yokluğu yaşanıyor. İlaçlar, firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük hiçbir eczanenin talebine tam karşılık vermeyecek oranda 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere veriliyor ya da yok denilerek gönderilmiyor. Ancak, şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebiliyor. Bu da bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor”ifadelerini kullandı.



‘Sağlık Bakanlığı’na başvurduk’

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını da belirten Saydan, “TEİS olarak vatandaşın mağdur olmaması ve eczacıların töhmet altında bırakılmaması için, Sağlık Bakanlığı’nın İTS üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz” diye konuştu.