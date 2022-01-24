Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı İstanbul uçtu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 8-14 Ocak haftasının vaka sayısını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 8-14 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1571,46, Ankara'da 629,65, İzmir'de 714,29 oldu. İşte il il son durum...

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Koronavirüs haftalık vaka sayısını Sağlık Bakanı Koca böyle duyurdu: "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Haritaya göre, 10 il arasında bulunan İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 1222,37'den 1571,46'ya, Ankara'da 386,15'den 629,65'e yükseldi. İzmir'de de vaka sayısı 574,85'den 714,29'a yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 16,44 ile Van, 19,61 ile Hakkari ve 37,82 ile Şanlıurfa oldu.

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.

Geçtiğimiz hafta durum nasıldı?

İllere göre 1-7 Ocak döneminde her 100 bn kişide İstanbul'da 1222,37 Ankara'da 386,15 İzmir'de 574,85 oldu.