THY hangi uçuşlar iptal edildi? Yoğun kar İstanbul'u vurdu: Bugün 52 sefer iptal edildi

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.

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Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçek Havalimanı'nda aksamalara neden oldu. THY, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 52 tarifeli sefer ile Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.



İstanbul Havalimanı'ndan 52 sefer iptal

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 52 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.



Sabiha Gökçen'den 31 sefer iptal

Üstün dün yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.







Uçuşlarda son durum

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu “https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/” bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.

Uçuşlar yüzde 15 azaltılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ’den (HEAŞ) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 24 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu. Açıklamada, “Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

500 personel yoğun çaba sarf ediyor

Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor.