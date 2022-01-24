NASA duyurdu! Hakkında çok az şey bilinen astreoide gidilecek: Gezegenimiz için tehlike oluşturabilir

NASA bir uzay aracının şimdiye kadar keşfettiği en küçük asteroidi ziyaret etmek için bir görev planlıyor.

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Uzay ajansı önceki gün nihayetinde insanları tekrar Ay'a taşıyacak Artemis I'in yan görevini duyurdu. Mürettebatsız bir uçuş denemesiyle NASA, Dünya'ya yakın (Near-Earth Asteroid, NEA) ve 18 metreden küçük çaptaki asteroit 2020 GE'yi kovalaması için ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir uzay aracı olan Dünya'ya Yakın Asteroit Kaşifi'ni (Near-Earth Asteroid Scout) gönderecek. Kaşif kendisini kovalamaca boyunca ilerletmesi için güneş radyasyonundan yararlanan bir güneş yelkeni kullanacak; bu, ajansın bu türdeki ilk derin uzay görevi.



Araç nihayetinde hedefine ulaştığında asteroidin boyutunu, şeklini, dönüşünü ve diğer özelliklerini ölçecek. Bilim insanları asteroidin bir kaya gibi katı mı olduğunu, yoksa 2135'te gezegenimize çarpması hayli muhtemel olan asteroit Bennu gibi daha küçük taşlardan mı oluştuğunu öğrenmeyi umuyor. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda görevin baş bilim araştırmacılığını üstlenen Julie Castillo-Rogez "Dünyadaki gözlemevlerinin NEA'ları keşfetmesi sayesinde, NEA Scout için hepsinin boyutları 5 ila 30 metre olan birkaç hedef tespit edildi." demişti.



"Gezegenimiz için tehlike oluşturabilir"

2020 GE, şu anda hakkında çok az şey bildiğimiz bir asteroit sınıfını temsil ediyor. Görev, gelecekte asteroit kaynaklarını kullanabilecek insanlı ve robotlu görevler için bir öncü rolü oynayacak ve aynı zamanda NASA'ya Dünya'yı benzer asteroitlerden nasıl koruyacağına dair önemli bilgiler sağlayacak. Castillo-Rogez, "Gezegen savunması açısından en büyük endişe kaynağı büyük asteroitler olsa da 2020 GE gibi cisimler çok daha yaygın ve daha küçük boyutlarına rağmen gezegenimiz için tehlike oluşturabilir" ifadelerini kullandı.



Güneş ışığının açısını değiştirip seyrini ayarlayabilir

2013'te Rusya üzerinde patlayan ve yalnızca 20 metrelik küçük bir asteroit olan Chelyabinsk meteoru camları kıran ve 1600 kişinin yaralanmasına neden olan bir şok dalgası yaratmıştı; bu asteroit 2020 GE'yle aynı sınıftandı. Görevin ikincil bir yan ürünü, derin uzay karşılaşmalarında güneş yelkeni teknolojisinin denenmesi olacak. Bir raketbol sahası büyüklüğündeki hafif yelken güneş fotonlarını yüzeyinden yansıtarak itme kuvveti üretiyor. Yelken, düşük kütleli ve düşük hacimli olmasının yanı sıra saniyede 30 metreye kadar hızla hareket edebiliyor. Tıpkı rüzgarda hareket eden bir tekne gibi, yana yatıp eğilerek kendisine çarpan güneş ışığının açısını değiştirip seyrini ayarlayabilir.



"Bu çok büyük bir meydan okuma"

Marshall Uzay Uçuşu Merkezi'nden görevin baş teknoloji araştırmacılığını üstlenen Les Johnson "Bu proje bir soru üzerine doğdu: Derin uzay görevleri yapmak ve düşük maliyetle faydalı bilim üretmek için gerçekten küçük bir uzay aracı kullanabilir miyiz?" dedi. Bu çok büyük bir meydan okuma. Asteroit sınıflandırma görevleri için, basitçe, bir CubeSat'ta büyük itki sistemleri ve ihtiyaç duydukları yakıt için yeterli alan yok.