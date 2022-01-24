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Samsun'da ev alev alev yandı! Anne oğulun kahreden ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da ev alev alev yandı! Anne oğulun kahreden ölümü

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

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Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın zemin katından çıkan dumanı gören mahalle sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. 112 Acil Servis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Dursun ile annesi Mesure Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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