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Muharrem İnce muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Bomba iddia! Teklif gitmiş

Muharrem İnce muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Bomba iddia! Teklif gitmiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teklif götürdüğünü açıkladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilginç bir iddiayı dile getirdi ve ‘’Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü’’ dedi.

Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce, ’’Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş’’ açıklaması yaptı.

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