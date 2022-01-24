Yeni Sezen Aksu bombası! Başörtüsü yasağı için kapak atmış olay diyalog

Adem ve Havva şarkısı ile hedefe konan Sezen Aksu hakkında Nagehan Alçı bomba bir diyalog paylaştı. Bu diyalog 2010 yılında başörtüsü yasağı döneminde Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında geçiyor. Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı da o gece çekilen fotoğrafı yayınladı.

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Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Sezen Aksu, 5 yıl önce yazdığı Adem ile Havva şarkısı sebebiyle hedefe konuldu. Sezen Aksu'ya yönelik hem AK Parti'den hem MHP'den zehir zemberek açıklamalar geldi. 'Dini değerleri aşağılamakla' itham edilen Sezen Aksu için söylenmedik laf kalmadı. Bugün Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde Nagehan Alçı'nın aktardığı başörtüsü diyaloğu Sezen Aksu'nun bilinmeyen bir yönünü sergiledi.

Yıl : 2010

Üniversitelerde ve kamuda başörtü yasağının olduğu dönemler.

Yer : Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısı... Sezen Aksu evinde bir davet veriyor ve o geceki misafirleri arasında yönetmen Sinan Çetin, Şebnem Ferah, Rasim Ozan Kütahyalı, Yaşar Gaga ve ünlü sanatçının tanınmış bir iki sanatçı arkadaşı daha var. O gece başörtüsü tartışmasıyla ilgili yaşanan diyaloğu Nagehan Alçı şöyle aktarıyor:

-Başörtüsü probleminin hala sürdüğü dönem Ocak 2010. Rektörlerin çoğu Erdoğan Teziç döneminden kalma, üniversiteye öğrenci olarak bile hala başörtülü kızlar alınmıyor. Nejat Uygur’u GATA’da ziyaret etmek isteyen Emine Erdoğan’a bile “Yassak giremezsin” denilen dönem o zaman. Tüm bunlar konuşulup tartışılırken, Aksu hem Kürt meselesinde hem laiklik meselesinde hem de gayrimüslimler ve Alevilerle ilgili konularda bildiğimiz özgürlükçü fikirlerini ifade ederken, bir sanatçı arkadaşından başörtüsü konusunda şöyle bir yorum geliyor:

-“E Sezencim tamam üniversiteye talebe olarak girsinler de o başı bağlı halleriyle öğretmen olamazlar şekerim, çocuklarımızı eğitemezler, avukat olamazlar, hakim-savcı hiç olamazlar. Devlet memuru asla olamazlar. Herkes haddini bilecek.”

Bu yorum üzerine başta bir sessizlik oluyor… Ve minik serçe o sevimli Kanlıca yalısında, saatler gece yarısını geçmiş, bugünkü gibi soğuk bir kış günü serçeliği bir kenara bırakıp adeta kaplan kesiliyor, sesini de yükselterek aynen şöyle haykırıyor:

“Sen kendini o insanlardan üstün görerek onlara haddini bil diyemezsin. O insanlarla sen eşitsin anladın mı, eşit eşit. Sen ben kimiz de ‘Yok buraya girsinler de şuraya giremezler’ diye buyurabiliyoruz. Her yere girecekler. Senin benim başımız açık diye o insanlardan üstün değiliz anladın mı? Üniversiteye de girecekler. Öğretmen de olacaklar, milletvekili de olacaklar, bakan da olacaklar…”

Bu tirad üzerine Rasim ve Sinan, Sezen’i alkışlamaya başlıyorlar, sonra Şebnem de onlara katılıyor, hatta Rasim coşuyor, kalkıyor Sezen’in boynuna sarılıyor. İki İzmirlinin birbirine sarıldığı o anların fotoğrafı bile var.

İşte o fotoğraf Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı twitter hesabından o sarılma anının fotoğrafını paylaştı.

Başörtüsü yasağına karşı ilk imzayı atan kişi

Nagehan Alçı yazısının devamında Sezen Aksu'nun başörtüsü yasağına karşı olduğunu belirterek şu bilgiyi de paylaştı:

-Başörtüsünün üniversitelerde bile yasak olduğu bir zamanda “Başörtülü kadınlar devlet bakanı da olabilecek” diye yüksek sesle söyleyebilmektir. O yüzden AKDER’in başörtüsü yasaklarına karşı ilk imzacısıdır Sezen Aksu. İlk imzacı…

-Sezen Aksu, Hz. Adem ve Havva’ya kasten ve kötü niyetle saygısızlık edecek, dince kutsal görülen değerlere dil uzatacak bir insan asla değildir. Aslında bunu herkes de biliyor. Ama yaşanan bu çılgınlık ortamı tüm gözleri kör ediyor. (...) Nitekim bu şarkının içinde olduğu albüm kendisi de dindar bir insan olan Polat Yağcı’nın şirketinden çıkmış bir albüm. Prodüktör Yağcı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye çok yakın bir isim. İnanın bana çok değil 1 ay sonra bile Sezen Aksu etrafından kopan fırtınanın içinin ne kadar boş olduğunu herkes anlayacak. "Değer mi hiç" diyecekler bugün fırtına koparanlar bile. "Değer mi değer mi değer mi söyle."