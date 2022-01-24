"İkinci çöküş yakın" diyen İslam Memiş'ten yatırımcıya bomba tavsiye! Bu seviyeye dikkat büyük fırsat kaçabilir
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ocak 2022 altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 793,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 1.296 liradan alıcı buluyor. Piyasalarda son durum ne? 2.düşüş dalgası mı geliyor? Altın ve Parası Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "ikinci çöküş yakın" dedi ve kritik seviyeleri açıkladı. İşte yatırımcı için kritik tavsiyeler
Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 791,9 liradan tamamladı.
Gram altın 793 lira seviyesinde
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 793,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.320 liradan satılıyor.
Altın ons fiyatı
Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 0,9'luk yükselişle 1.874 dolardan tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.839 dolar seviyelerinde bulunuyor.
İslam Memiş'ten çok kritik uyarılar
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'ikinci çöküş yakın' dedi ve önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş şunları söyledi:
-FED haftasındayız. Çarşamba akşam FED faiz kararını açıklayacak. FED Başkanı açıklama yapacak. Yüzde 25 bekletmeye devam ediyoruz.