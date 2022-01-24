Akdeniz'de 6,4 deprem sonrası Antalya'da korkutan görüntü! S.O.S veriyor: Acil tamir yapılmalı

ANTALYA Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası dalgalanma ve deniz suyu sıcaklığı nedeniyle Alanya eski rıhtımında göçmeler yaşandığını açıkladı. Ünlü, “Alanya eski limanı S.O.S veriyor. Buranın acil tamir ve tadilatının yapılması lazım" dedi.

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Antalya Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, 11 Ocak tarihinde AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesine 132 kilometre uzaklıkta, Akdeniz açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladığını, Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen depremin özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildiğini hatırlattı. Deprem nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan eski liman rıhtımında bazı bölgelerde göçmeler meydana geldiğini belirten İzzet Ünlü, denizdeki hareketlilik ve deniz suyunun ısınması nedeniyle rıhtımların ve taşların göçmesine yol açtığını söyledi.



Alanya eski limanındaki göçmelerin teknelere de zarar vereceğini anlatan Ünlü, “Tekneler rıhtımlara bağlı ve turistler buradan teknelere binecek. Teknelerden de rıhtımlara çıkıp basacaklar. O nedenle buralara yatırım yapılması lazım. 2014 yılında Alanya Balıkçı Barınağı, maliye ve milli emlaktan tahsis edildi. Buraya yatçılar, tekneler belli bir ücret ödüyor. 12-30 metreye kadar olan tekneler orada çalıştıkları süre içinde 750 lirayla 3 bin 500 lira aylık ücret ödüyor. Alanya'daki tekneciler, balıkçılar tahsil edilen paraların yatırım olarak geri dönmesini arzu ediyor" dedi.







"Buranın acil tamir ve tadilatının yapılması lazım"

Konuyla ilgili Antalya Deniz Ticaret Odası'nın Tarım İl Müdürlüğü'ne giderek, 640 kilometre sahildeki balıkçı barınaklarının kiralanması, devir, teslim ve ücretlendirilmesi konusunda talepte bulunduğunu belirten İzzet Ünlü, “Önümüzdeki günlerde Alanya'ya gidip konuyla ilgili keşif yapılacak. İnşallah o bölgeye 2022 sezonu için yatırım yapılacak. Alanya turizmin vitrini. Alanya tarihi ve turistik bir yer olduğu için rıhtımlarının düzgün, denizinin temiz olması lazım" diye konuştu. Rıhtımdaki göçmeler düzeltilmediği takdirde teknelerin limana yanaşamayacağını belirten İzzet Ünlü, “Alanya eski limanı S.O.S veriyor. Hem vatandaşlar hem de denizdeki tekneler için rıhtımların göçme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor. Buranın acil tamir ve tadilatının yapılması lazım" diye konuştu. Bölgede tekneler çoğaldığı için 640 kilometrelik sahilde yeni marinalara ihtiyaç olduğunu aktaran İzzet Ünlü, "Bunun değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.