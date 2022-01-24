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AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş ve programdaki Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusu

AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş ve programdaki Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusu

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de AK Parti teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Van Adliyesi önünde bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Türkmenoğlu, ülkeye hizmetten başka derdi olmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmenin kimsenin haddi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamının bu milletin iradesini temsil ettiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

- Muş
Muş'ta Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve partililer, Özkoç, Erdoğdu ve Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muş Adliyesi önünde partililer adına açıklama yapan Avcı, bir televizyon programında Kabaş'ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahammülü mümkün olmayan hakarette bulunduğunu söyledi.

Kabaş'ın, basın ilke ve ahlakına saygı duymadığını belirten Avcı, "Sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bitlis
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer, adliye önünde bir araya gelerek suç duyurusunda bulundu ve basın açıklaması yaptı.

Partililer adına açıklamayı okuyan Günceoğlu, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçerler. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Hakkari
AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş ile partililer, adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundu.

Açıklama yapan Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan antidemokratik sözleri kınadıklarını belirterek, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

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