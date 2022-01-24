RTÜK'ten Sedef Kabaş ve Selçuk Tepeli cezası! Uğur Dündar'a da ceza kesildi

RTÜK ekranlarda tepki çeken Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti ve Selçuk Tepeli'nin yorumlu haber programcılığı için cezayı kesti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başkan Ebubekir Şahin’in çağrısıyla olağanüstü olarak toplandı. Masadaki ilk rapor, Tele 1 ekranındaki son açıklamaları nedeniyle tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaydı.

RTÜK İzleme Uzmanı raporunu, Anayasa, 6112 sayılı Yasa, Basın Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uluslararası içtihatlara dayandırdı.

Yasal metinlerde geçen düşünceyi açıklama ve basın hürriyetinin belirli şartlar altında kullanılmasının zorunlu olduğunun belirtildiği uzman raporunda, bu özgürlüğün “başkalarının haklarının korunması” amacıyla sınırlandırılabileceğine vurgu yapıldı.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın TELE1 ekranlarında yayınlanan, Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ gerekçesiyle tutuklanmasının ardından RTÜK olağanüstü toplandı. RTÜK toplantısından TELE1’e yüzde 5 para cezası ve Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma kararı alındı.



RTÜK kararını sosyal medya hesabından duyuran RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın paylaşımı şöyle:

1- RTÜK, Sedef Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla Tele 1’e % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de %3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi.

2- RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE1’de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren

3- TELE1 bu yıl içinde yasanın 8/1/b bendinden bir ceza daha alırsa bu kez kanalın yayını 10 gün boyunca durdurulacak; RTÜK’ün belirlediği yayınları yapacak. Kanal 3. Kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek. Yani fişi çekilecek ve kanalın ekranı tamamen karartılacak!

4- Olağanüstü toplantıda, Selçuk Tepeli’nin ana haberde AKP Genel Başkanının icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle Fox TV’ye “toplumda özgür kanaat oluşmasını” engellediği iddiasıyla % 3 idari para cezasına hükmedildi. Karar oyçokluğuyla alındı. Cezaların toplamı 6 milyon lira

5- RTÜK, hükümetin son günlerde sanatçı, aydın ve gazetecileri hedef alan politikasının cezalandırıcı aparatına dönüştü. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile televizyonların özgürce yayıncılık yapması için ortam sağlaması gereken RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki engele dönüştü.