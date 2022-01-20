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MEDYA

RTÜK'ten FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli için talimat: 'Muhalefet lideri gibi'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin ekonomiyle ilgili eleştiriler yaparken muhalefet lideri gibi davrandığını söyleyip sunucu hakkında ''kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları'' başlığıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV’ye inceleme başlattıklarını duyurdu.

“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” düşünen Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı

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