Erkenci Kuş Can Yaman İtalyan programında 'teyzeye sarıldı' 100 bin euro kazandı!

Erkenci Kuş'taki 'Can Bey' rolü ile Türkiye'de yıldızı parlayan, akıcı İtalyancası ile daha sonra İtalya'da şöhret olan Can Yaman, iki İtalyan kadının hayalini gerçekleştirdi. Programa konuk olarak kadınlara sarılan Can Yaman, programdan 1 milyon 500 bin TL'den fazla kazandı!

Yaman, İtalya'da yoğun ilgiyle takip edilen 'Sana Mail Var' (Che Posta Perte) programının konuğu oldu. İki kadın hayranına sürpriz yapan oyuncu, küçük yaşta babası tarafından terk edilen Emanuele'ye, destek oldu.

Can Yaman'ı karşısında gören kadınlar büyük mutluluk yaşadı. Kadınlara iltifatlarda bulunan Yaman, "Sanırım aranızda çok güçlü bir ilişki var. Ben de çok kadınla büyüdüm. Her şeyden önce iki güçlü kadın olan büyükannelerimle büyüdüm" şeklinde konuştu.

Yaptığı sürpriz ile sevenlerinin gönlüne bir kez daha taht kuran ünlü oyuncu Can Yaman'ın, katıldığı bu programdan 100 bin euro kazandığı iddia edildi.

Ünü Türkiye sınırını aşan Can Yaman, İtalya'da kısa sürede çok sevildi. İtalya'da dizi ve reklam filmlerinde rol alan yakışıklı oyuncu, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.





İtalya’da reklam filmlerinde de rol alan Yaman'a, sektördeki hızlı yükselişi nedeniyle 'TV Personality of the Year' (Yılın TV Karakteri) ödülü takdim edilmişti.



Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu, festivalde gördüğü ilgi hakkında, “Artık alıştım, beni her yerde kovalıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.