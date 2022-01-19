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Afyonkarahisar'da tırın çarptığı traktör paramparça oldu! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Dehşete düşüren kazada, tırın çarptığı traktörün parçalandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar-Konya karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. Sülümenli Kavşağı’nda meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktöre tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan traktörde ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tırın karayolunda traktörü biçtiği anlara ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise adeta görenleri dehşete düşürdü. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktörün tıra çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

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