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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'den Halk TV'nin patronuna: Aslan parçası Cafer

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na seslenen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ""Sevgili Cafer, Halk TV objektif diyorsan çağır bu kardeşini, istediğin gazetecileri de çağır, bana da istediğin soruyu sor" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na sitem üstüne sitem geldi. Mahiroğlu'na, "Aslan parçası Cafer" diye seslenen Sarıgül, "Sevgili Cafer, Halk TV objektif diyorsan çağır bu kardeşini, istediğin gazetecileri de çağır, bana da istediğin soruyu sor" dedi.

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