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Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama! Yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi, kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangının patlama neticesinde meydana geldiğini söyledi. Patlamanın nedeninin araştırıldığını anlatan Coşkun, "Patlamanın nedeni henüz belli değil. Petrol akımı kesildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangının etkisi de azalmaya başladı. Boruda petrol olduğu için yangın kontrollü şekilde sürüyor. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok. İnşallah ekiplerimiz kısa sürede yangını söndürecek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor"

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:

"Olay yeri ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

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