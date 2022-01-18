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POLİTİKA

Cemal Enginyurt neden 'rüşvetinizi almayacağız' dedi? 'Cumhur ittifakına geçin' baskısı mı var?

DEMOKRAT Genel Merkezi arsasının 'sanayi atık merkezi' ilan edilmesi tepki çekti. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt "Bunu çözün diyoruz’ 'Cumhur İttifakı'na destek verin' diyorlar. Bu rüşvettir, haksızlıktır, zulümdür. Rüşvetinizi almayacağız" dedi.

Turgut Özal döneminde yaptırılan ve ANAP-DYP birleşmesi sonrası Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi olan binanın arsası, ‘Sanayi Atık Merkezi’ ilan edildi ve tepki çekti. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, DP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Genel Merkez 'sanayi depolama alanı' ilan edildi

– Demokrat Parti olarak adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. DP Genel Merkezi Ankara’nın göbeğinde bir bina. Hemen arkası Dışişleri Bakanlığı. Ama genel merkezimiz sanayi depolama alanı ilan edildi, adeta göle döndü. Bu hak mı bu adalet mi?

'Çözün' diyoruz, 'Cumhur ittifakına destek verin' diyorlar

– Ankara’nın göbeğinde sanayi depolama alanı olarak Demokrat Parti Genel Merkez binasını mı buldunuz? “Bunu çözün” diyoruz. Diyorlar ki “Cumhur İttifakı’na destek veriniz.” Bu rüşvettir, haksızlıktır, zulümdür. Ne yaparsanız yapın, milletin yanındayız, milletle beraberiz, Millet İttifakı’ndayız. Susmayacağız, yılmayacağız, rüşvetlerinizi almayacağız ama bu zulmü de unutturmayacağız.

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