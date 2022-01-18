İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Size çok güzel haberim var" diyerek duyurdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında hayata geçirilen "askıda fatura" projesi 2021 Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandı. İmamoğlu, "Ödüle layık görülen 15 şehir içinde yerimizi aldık. Bu ödül sayesinde askıda fatura tüm dünya kentlerine yayılacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'askıda fatura' projesinin tüm dünyada uygulanabilir hale getirileceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var. Askıda Fatura ile 2021 yılı #MayorsChallenge Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandık. Proje şimdi, geliştirilerek tüm dünyada uygulanabilir hale gelecek. Bu başarı bizim, hepimizin.