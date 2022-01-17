Kastamonu'da iş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü
KASTAMONU Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kepçe operatörüne karı temizlememesini rica eden çocuklara söz vererek yarıyıl tatilinde kayak merkezine götüreceğini söyledi.
KASTAMONU'da kepçe operatörünün önünü keserek kızakla kaydıkları alanı temizlememesi için dil döken çocukların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi toplayan çocukları ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kayak merkezine götürme sözü verdi.