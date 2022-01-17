TV8 Survivor 2022 All Star'da kaza! Parkurda kaşını yaran Hikmet Tuğsuz kimdir kaç yaşında

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star yeni bölümünde Survivor Hikmet Tuğsuz kaza geçiriyor! Asıldığı parkur makarası koparak Survivor Hikmet'in kaşını yarıyor!

TV8 Survivor 2022 All Star yeni bölümde korkunç bir kaza yaşandı. Survivor Hikmet Tuğsuz yarışmada parkurda kopan bir makaranın azizliğine uğradı ve izleyicileri şoke eden bir kaza geçirdi!

Survivor Hikmet Tuğsuz asıldığı zipline parkurunda makaraya asıldı ve parkurdaki makara ipiyle beraber koparak Hikmet'in kaşını yardı.

Denize düşen Survivor Hikmet suda acıyla inledi. İşte Survivor 2022 All Star'da korkutan o kazanın detayları...





