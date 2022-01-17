Cemil Barlas'ın A Haber canlı yayınındaki gafı Twitter'ı salladı! 'Bunlar neden toplanıyor' deyince olanlar oldu

A Haber yayınında enflasyon konuşulurken Cemil Barlas, tabloda gösterilen Türkiye'deki 36.08'lik enflasyon oranını ABD ve Avrupa ülkelerindeki enflasyon oranlarının toplamı sandı.

A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında Cemil Barlas, Türkiye'nin enflasyon oranını 8 ülkenin toplam enflasyonu sandı. Barlas, tabloda alt alta şekilde görülen ABD ve Avrupa ülkelerindeki enflasyon için, "Bunlar neden toplanıyor hocam ortalaması alınmıyor mu? Altta 36" diye sordu, "O Türkiye'nin enflasyonu, ortalama değil o" yanıtını aldı. Barlas'ın videosu kısa sürede sosyal medyada olay oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının başında 2021 yılı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak belirlenmişti.