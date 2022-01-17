''Açım'' diyen adamın 100 koyunu çıkarsa tiyatro çöker!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Adıyaman’da partililere konuşuyor…

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Önce Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Ünal, daha sonra da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Adıyaman'da katılığı toplantıda Ali Avcı isimli bir vatandaşın "Vallahi ben açım şu anda" diyerek isyan etmesi gündem oldu. Olaydan sonra açıklama yapan Ünal, "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil" dedi.

Gazeteci Hadi Özışık ise Youtube'da yaptığı programında yaşananları ''Seçimlere doğru bu “açım” çığlıkları artacak gibi, çünkü böyle bir takım yönlendirmeler, tiyatro hazırlıkları da var… Orada yapılması gereken Mahir Ünal’ın hemen yayına çağırıp “Gel kardeşim derdin ne senin” demeliydi… Haliyle fonlu - fonsuz medya bu olayın üzerinde tepindi… “Açım diye bağırınca toplantıdan atıldı” dediler… Sonra gördük ki Mahir Ünal o vatandaşı çağırıp konuşmuş… Açım diyen adalın 100 koyunu olduğu, ve düzenli olarak sosyal yardım aldığı ortaya çıktı'' şeklinde yorumladı.