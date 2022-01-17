Karalahana sarması nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!

Akşam sofralarınıza enfes bir lezzet taşımaya ne dersiniz? İşte sizler için karalahana sarması tarifi...

Mutfak kültürümüzün baş tacı olan sarmalar arasından bu defa sizleri karalahana sarması ile selamlıyoruz. Aslen Karadeniz yöresine has olan karalahana, içerdiği yüksek C vitamini ile, özellikle hastalıkların kol gezdiği kış günleri için mükemmel bir besin. Hele ki sarma olup, üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile önünüze geldiğinde, keyiften oynasanız yeridir. İşte sizler için enfes lezzet karalahana sarması tarifi...

Malzemeler;

İki bağ Karalahana 1.5 su bardağı pirinç, 1 büyük boy adet soğan, 1 tutam maydanoz, 1 çay bardağı zeytin yağı 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kara biber, Yarım çay kaşığı kimyon, Yeterince tuz.