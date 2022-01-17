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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk programı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Tiran’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile TSİ 12.40'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başkanı Rama tarafından törenle karşılandı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Rama birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Rama daha sonra, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından inşa edilen konutların teslim törenine katılmak üzere Laç şehrine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'a geldi.

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