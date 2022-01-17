Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta deprem konutlarını teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu. Erdoğan "Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük örneğidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a milletimizin en içten selamlarını getirdim. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavuluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik.