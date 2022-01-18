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Adıyaman'da sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldürdü! Öldürülmeseydi bugün...

ADIYAMAN’da, boşanma davası öncesinde kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 111 Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Canan Işık (25), ile boşanma aşamasında oldukları öğrenilen M.I., ile aralarında boşanma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Bu esnada M.I., çocuklarının annesi olan Canan Işık’ı sokak ortasında defalarca bıçakladı. Vatandaşların araya girmesi ve şahsı kovalamasıyla şahıs olay yerinden hızla kaçtı.

Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Canan Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Canan Işık burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan Işık’ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.



Ertesi gün davası varmış
Kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak katledilen Canan Işık’ın 18 Ocak Salı Günü boşanma davasına katılacağı öğrenildi. Çocuklarının annesini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren M.I'nın kaçma anı ise iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. M.I'nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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