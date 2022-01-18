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Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına protesto! Evinin önünde toplandılar!

Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya' sözüne tepki yağıyor. Minik Serçe'nin evinin önünde toplanan Milli Beka Hareketi adlı grup protesto yaptı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksuu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sezen Aksu'yu 'Peygambere 'cahil' diyerek hakaret etmek'le suçlayanlar ve bu yöndeki eleştirileri 'yobazlıkla' suçlayanlar olarak sosyal medya adeta ikiye ayrıldı. Bu tepkilerin ardından Minik Serçe ile ilgili Diyanet'ten de açıklama geldi. Öten yandan, kendisini Milli Beka Hareketi olarak adlandıran bir grup, Sezen Aksu'nun Beykoz'daki evinin önünde basın açıklaması yaparak Minik Serçe'yi protesto etti.

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