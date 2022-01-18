BIST 1.980
DOLAR 13,54
EURO 15,34
ALTIN 789,32
YEREL

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'un bazı ilçelerinde kar başladı

Meteoroloji ve uzmanların uyarılarının ardından İstanbul'da kar yeniden başladı. Kar yağışının gece ve yarın etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar etkili oluyor. Anadolu yakasındaki Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, sahil ve diğer bölgelerde karla karışık yağmur görüldü.

Kar yağışının başladığı yerlerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik sakatlandı 'Annemi istiyorum' diye ağladı!
Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik sakatlandı 'Annemi istiyorum' diye ağladı!
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yürekler ağza geldi! 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti
Yürekler ağza geldi! 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti
Üçüncü ittifakta kurulmadan çatlak! Halk TV canlı yayınında teklif edilen milletvekili sayısını açıkladı
Üçüncü ittifakta kurulmadan çatlak! Halk TV canlı yayınında teklif edilen milletvekili sayısını açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Size çok güzel haberim var" diyerek duyurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Size çok güzel haberim var" diyerek duyurdu
Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına protesto! Evinin önünde toplandılar!
Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına protesto! Evinin önünde toplandılar!
İstanbul İzmir Ankara'da MHRS'den randevu alınamıyor! En erken randevu Şubat ayına veriliyor
İstanbul İzmir Ankara'da MHRS'den randevu alınamıyor! En erken randevu Şubat ayına veriliyor
Yasak Elma 128. bölüm fragmanı
Yasak Elma 128. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 11. bölüm ön izleme
Üç Kuruş 11. bölüm ön izleme
Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı