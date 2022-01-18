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Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik sakatlandı 'Annemi istiyorum' diye ağladı!

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik'e sakatlık şoku... Kaza geçiren Survivor Evrim 'Annemi' istiyorum' diye acıdan inledi!

TV8'in en iddialı yapımlarından Survivor 2022 All Star 'kazalar' ve 'hastalıklar'la başladı. Kadrosuyla bugüne kadarki en zorlu sezonlardan biri olacağı konuşulan Survivor All Star 2022'deki ilk terslik Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse yakalanarak ekibe dahil olamaması ve yerine Yağmur Banda'nın geçmesi oldu.

Ardından daha ilk bölümün ilk oyununda sakatlanan Barış Murat Yağcı'nın acı dolu haykırışları tüm izleyenleri korkuttu. Dün yayınlanan Survivor 2022 All Star'da Hikmet Tuğsuz parkurda zipline ipini kopmasıyla kafasına makara isbaet etti.

Acı içinde kıvranan Hikmet Tuğsuz'un kaşı feci şekilde yarıldı. Kazaların peşpeşe patladığı Survivor 2022 All Star'da bir korkunç kaza daha izleyiciyi bekliyor. 2022 Survivor All Star dokunulmazlık oyunu fragmanındaki görüntülerde Evrim Keklik kaza geçirerek yere yığılıyor ve acıyla 'Annemi istiyorum' diye ağlıyor!

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