Oryantal Didem'in son paylaşımı olay... Kırmızı kostümlü videosu Instagram'ı salladı

Oryantal Didem Kınalı son günlerde her adımıyla sosyal medyanın gündeminde... Oryantal Didem'in kırmızı kostümlü videosu Instagram'ı salladı!

Oryantal Didem Kınalı yılbaşında İbo Show'daki performansının ardından atttığı her adımla magazinin ve sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oryantal dansın kraliçesi olarak nitelendirilen Didem Kınalı, kişisel Instagram hesabından paylaştığı son videosu ile sosyal medyayı yerinden oynattı.

Oryantal Didem, bir kapak çekiminin kamera arkasından video paylaştığı görüntülerde, kırmızı dans kostümü ile Instagram'da övgü üstüne övgü aldı.

'Dünya 23 saniyeliğine güzelleşti'

23 saniyelik videoyu paylaşan Didem'e, takipçilerinden 'Dünya 23 saniyeliğine güzelleşti' yorumları yağdı.