Kar yağışı haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında kaza geçiriyordu
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli girişinde trafik oluştu. Bölgede haber sunan TRT Haber muhabiri Emre Yüncü ve ekibi, kaza tehlikesi geçirdi. O anlar canlı yayına yansıdı.
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.
Çok sayıda araç, kar yağışı nedeniyle bölgeden uzun süre geçemedi.
Canlı yayında kaza tehlikesi
Bu sırada bölgede haber yapan TRT Haber muhabiri Emre Yüncü, canlı yayın sırasında son durumu aktarırken kaza tehlikesi atlattı. Buzlanmış yolda kayan tır, ekibin arabasına doğru kayarak yolu trafiğe kapattı.
TRT ekibinin kıl payı kurtulduğu kaza anı ise, canlı yayına yansıdı.