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Ankara'da 'evine el bombası atmazsam adam değilim' diyen taksici kabusu yaşattı: Büyük bıçakla tehditler savurdu

ANKARA'da bir taksi sürücüsü, aracına arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförüne elindeki bıçakla, “Evine el bombası atmazsam adam değilim” şeklinde tehditler savurdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonları ile anbean kaydedildi.

Olay, perşembe günü, Çankaya ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana geldi. S.B. yönetimindeki belediye otobüsü, E.Ö.'nün kullandığı taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu araçlarda hafif hasar meydana geldi. Daha sonra iki şoför arasında tartışma başladı. Taksi sürücüsü E.Ö., tartışma esnasında otobüsün içinden kendisine bıçak gösterdiğini iddia ettiği S.B.'ye, kendi aracından aldığı büyük bir bıçak ile tepki gösterdi.

E.Ö., bıçak ile belediye otobüsünün camına vururken o anlar vatandaşlar tarafından cep elefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde E.Ö., "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, S.B.'yi tehdit ettiği duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan E.Ö. ve S.B., polis merkezine götürüldü.

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