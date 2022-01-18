BIST 1.980
DOLAR 13,52
EURO 15,33
ALTIN 788,60
GÜNCEL

Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar ortaya çıktı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın, Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmişti. 27 yaşındaki futbolcunun vefatı tüm sevenlerini hüzne boğmuştu.

Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından kendisiyle ilgili bir video ortaya çıktı. Videoda Çalık'ın önünde bulunan Kur'an-ı Kerim'i okumak için hazırlandığı anlar kameraya yansıdı. O anlar birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vucic’ten Erdoğan’a övgü: Başka hiçbir ülkede görmedim
Vucic’ten Erdoğan’a övgü: Başka hiçbir ülkede görmedim
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Kar yağışı haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında kaza geçiriyordu
Kar yağışı haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında kaza geçiriyordu
Ataşehir'de eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım
Ataşehir'de eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım
Ankara'da 'evine el bombası atmazsam adam değilim' diyen taksici kabusu yaşattı: Büyük bıçakla tehditler savurdu
Ankara'da 'evine el bombası atmazsam adam değilim' diyen taksici kabusu yaşattı: Büyük bıçakla tehditler savurdu
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'un bazı ilçelerinde kar başladı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'un bazı ilçelerinde kar başladı
Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik sakatlandı 'Annemi istiyorum' diye ağladı!
Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyununda Evrim Keklik sakatlandı 'Annemi istiyorum' diye ağladı!
Yürekler ağza geldi! 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti
Yürekler ağza geldi! 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti
Oryantal Didem'in son paylaşımı olay... Kırmızı kostümlü videosu Instagram'ı salladı
Oryantal Didem'in son paylaşımı olay... Kırmızı kostümlü videosu Instagram'ı salladı
Üçüncü ittifakta kurulmadan çatlak! Halk TV canlı yayınında teklif edilen milletvekili sayısını açıkladı
Üçüncü ittifakta kurulmadan çatlak! Halk TV canlı yayınında teklif edilen milletvekili sayısını açıkladı