Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar ortaya çıktı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın, Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmişti. 27 yaşındaki futbolcunun vefatı tüm sevenlerini hüzne boğmuştu.

Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından kendisiyle ilgili bir video ortaya çıktı. Videoda Çalık'ın önünde bulunan Kur'an-ı Kerim'i okumak için hazırlandığı anlar kameraya yansıdı. O anlar birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.