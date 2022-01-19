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ATV Esra Erol'da kan donduran iddia 'Eşim bebeğimizi boğup öldürdü poşete koydu'

ATV Esra Erol'da programında yardım isteyen İsmail Panoğlu, eşi Rümeysa'nın ilk bebekleri doğduğunda ağzına peçete doldurup boğarak öldürdüğünü ve poşete koyduğunu iddia etti.

ATV'de hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da son bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına çıkarak yardım isteyen Gaziantepli İsmail Panoğlu isimli şahıs, eşi Rümeysa'nın ilk bebeklerini ağzına peçete doldurarak boğup öldürdüğünü ve poşete koyduğunu iddia ederek hem sunucu Esra Erol'u hem de izleyicileri şoke etti.

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