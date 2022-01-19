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Emniyet 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı

Demirören Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen yıl eylül, ekim ve kasım aylarında meydana gelen trafik kazalarından mobese kameralarına yansıyan kazaları, 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı geçen yıl eylül, ekim ile kasım aylarında meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı.

Eylül ayında toplam 42 bin 283 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 29 bin 37 kişi yaralandı, 254 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Ekim ayındaki 39 bin 871 kazada ise 26 bin 537 kişi yaralanırken, 268 kişi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasım ayında da 39 bin 612 kaza meydana geldi. Kazalarda 180 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 907 kişi ise yaralandı. Trafik Başkanlığı'nın paylaşımlarında genellikle yolun karşısına geçen yayaların yanı sıra motosiklet sürücülerin karıştığı ve dikkatsizlik nedeniyle oluşan kaza görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde en dikkat çeken kazalardan biri ise sokaktan koşarak karşıya geçen bir yayaya otomobil çarpması oldu. Yol kenarında park halindeki araçların arasından koşarak çıkan yayaya, yoldan geçen otomobil çarptı. Kazada takla atarak yaklaşık 50 metre ileriye düşen yaya, yaralandı. Başka bir kazada ise çevre yolunda park halinde duran bir minibüse motosikletli kurye çarptı. Minibüsün arkasına çarpan motosikletliyi başındaki kask kurtardı.

En sık yapılan sürücü hataları
Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı
Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

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