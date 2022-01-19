Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı Erdoğan'a yüklendi! Öcalan serbest mi kalacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, geçen hafta, yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş’ı, gitti, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a şikayet etti" diyen Akşener, Erdoğan'a "Eğer İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha…" diye seslendi...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahaddin Demirtaş'la ilgili çıkışı dikkat çekti. İşte Akşener'in konuşmasından satır başları...

- Memlekette enflasyon Avrupa'daki ülkelerin toplam enflasyonunu aşmış.

- Her hafta çıkıp, tarlasına küsmüş çiftçimizi, nasıl zengin ettiğinden bahsediyorsun. Bu acayip hayal gücünle, sen neyi çözeceksin?

- Emeklimiz, memurumuz, işçimiz, esnafımız, iş dünyamız için, “Her şey güllük gülistanlık.” diye diye, dalga geçer gibi ortalıkta geziyorsun.

- Memleketin meseleleriyle bu kadar ilgiliyken, sen neyi çözeceksin? Allah aşkına, söyler misin Sayın Erdoğan; Saraya doldurduğun bol maaşlı beceriksizlerle, neyi, nasıl çözeceksin?

- Bu ucube sisteme geçtiğimiz son 3 buçuk yılda, neyi çözebildin de, şimdi çözeceksin? Maalesef çözemezler. Bu zihniyetle, bu beceriksizlikle, bu cahillikle, memleketin hiçbir sorununu çözemezler.

Gitti Demirtaş'ı Öcalan'a şikayet etti

- Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, geçen hafta, yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş’ı, gitti, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a şikayet etti. Dedi ki; “Edirne’deki, en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek.” Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş, en büyük hesabı, İmralı’daki kesecekmiş… Yazıklar olsun.

- Sayın Erdoğan; Bu memlekette, eğer bir hesap kesilecekse, onu Yüce Türk Yargısı keser. O kadar. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel.

Abdullah Öcalan'ı cezaevinden çıkarma peşindeysen...

- AK Parti Genel Başkanlığı fikrinden kurtulamadın gittin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz, kendine gel. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, bu sefer başka oyunlar peşindesin.

- Seni şimdiden uyarıyorum; Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için, “İmralı’dakini”, İmralı’dan çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha. Yapma. Seçim kazanmak için, böyle bir kötülüğü, bu memlekete yapmaya kalkma.

- Belki küçük ortağını ikna edebilirsin, ama böyle bir ahmaklığa yeltenirsen, karşında bizi bulursun. Ve o sandık geldiğinde, kim kimden nasıl hesap kesiyormuş, ilk elden görürsün.

- Bu memleketi, senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını, senin siyasi hesaplarına ezdirmeyiz. Bunu böyle bilesin.