'Simit yiyin' diyen Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

TÜRKİYE ekonomisine ilişkin hayat pahalılığına dikkat çekerek 'Gerekirse simit yenecek' diyerek günlerce tartışma yaratan Hülya Avşar, lüks bir restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı.

Dolar kurundaki sert yükselişin ardından ekonomiye ve hayat şartlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Gerekirse simit yenecek ama bugünler atlatılacak" diyerek tepki yağmuruna tutulan Hülya Avşar, İstanbul Etiler'de lüks bir restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı. Avşar, "Hiç yapmam böyle şeyler ama 'Arkadan çıkaralım' diye rica ettiler" dedi.





Son dönemde 'simit' açıklamasıyal hem sosyal medyanın hem de ülke gündeminin orta yerine bomba gibi düşen Avşar kızı, 'Sözümün arkasındayım' dediği 'simit çıkışı'nın ardından İstanbul Etiler'deki lüks bir restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı.

"Mekan görevlileri, 'Sizi arkadan çıkaralım.' deyince..."

Karşısında muhabirleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Avşar, "Neden arka kapıdan kaçtınız?" sorusuna "Vallahi ben de anlamadım. Hiç yapmam böyle şeyler ama mekan görevlileri, 'Sizi arkadan çıkaralım.' deyince ben de, 'Tamam' dedim" diye yanıt verdi.