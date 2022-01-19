Ömer Göktuğ'un ölüm haberini alan Orhan Uğurluoğlu Flash TV'de gözyaşlarına boğuldu: 4-5 gün önce...
Flash TV'de program sunan Orhan Uğurluoğlu, hastanede tedavi gören kanal sahibi Ömer Göktuğ'un ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta güçlük çeken Uğurluoğlu, "Yayına başlamadan iki dakika önce haberi geldi. 30 yıllık dostum ve kardeşimdi" dedi.
1992 yılında ilk özel kanallardan biri olan Flash TV'yi kuran Ömer Ziya Göktuğ, yaşamını yitirdi. Flash TV'de Perde Arkası programını sunan Orhan Uğurluoğlu ise canlı yayında aldığı haberle adeta yıkıldı. Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ, geçen hafta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği, yapılan testler ve tedavi sonrası bağ ağrısı geçmeyince İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Bursalı iş adamının bu sabah saat 09.30'da hastanede hayatını kaybetti. Göktuğ'un cenazesi yarın Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Canlı yayın sunarken 30 yıllık arkadaşının ölüm haberini alan Uğurluoğlu, konuşmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına hakim olamayan sunucu, "Yayına başlamadan iki dakika önce haberi geldi. 30 yıllık dostum ve kardeşimdi. Türkiye'de özel televizyon kurucularındandı. 4-5 gün önce bir rahatsızlık geçirdi. İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu ve az önce hayatının kaybetti. Çok değerli, kıymetli bir insandı" dedi.
Ömer Ziya Göktuğ kimdir?
1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Göktuğ, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1979 yılında Bursa’da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi. 1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü. 1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Bursa’nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza’yı inşa etti. 1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV’yi kurdu. Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul’a taşındı.