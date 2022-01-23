Sedef Kabaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin sözler! Küfretmek özgürlük değildir

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın çirkin ifadelerini tartışmaya devam ediyor. İktidar ve muhalefet kanadından tepkiler peş peşe gelmeye devam ederken, Hadi Özışık konuyu youtube kanalında bir kez daha masaya yatırdı.

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TELE 1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanına hakaret

Sedef Aktaş, “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.” ifadelerine yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, 'cumhurbaşkanına hakaret' tutuklandı.

Hakareti hayranlıkla izlediler

İNTERNETHABER Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yaşanan süreci bütün ayrıntılarıyla değerlendirdi. Sedef Kabaş'ın o görüntülerini tekrar ekrana getiren Hadi Özışık, bu sözler sarf edilirken programın diğer katılımcılarının hal ve tavırlarına dikkati çekerek; ''Sedef bu sözleri söylerken hemen sağ tarafında oturan Engin Özkoç’un sırıttığını, Uğur Dündar’ın da kendisine hayran hayran baktığını görüyoruz. Sedef hakaret ediyor, onların yağları eriyor sanki. Bu rezil kişi ülkenin cumhurbaşkanına hakaret ediyor ve onlar hayranlıkla izliyor'' ifadelerini kullandı.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutumunu da eleştiren Hadi Özışık, bu çirkin ifadeler sonucu gözaltına alınan Sedef Kabaş için anında bir destek örgütlenişi organize edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Sedef Kabaş'tan bin kat daha rezilsin

''Bu rezil program senin kanalında olmuş ve sen çıkıp da zaten sen de benim düşünceme göre Sedef Kabaş'tan bin kat daha rezilsin ben bu düşüncedeyim. Görüyorum çünkü konuşulanları, anlatılanları, yalanları, hepsini görüyorum. Çünkü sen bunlara bu imkanı bu şekilde yapın diye veriyorsun. Sen bu insanları ekrana çıkarırken hadi yürüyün diyorsun. Bu insanlara yön veriyorsun, Hakaret serbest diyorsun. Hakaretin daniskasını sen yapıyorsun. İmam Merdan olunca cemaati Sedef de böyle yapacak tabi bundan ne bekliyorsunuz''

Programın tamamını Hadi Özışık youtube kanalından izleyebilirsiniz