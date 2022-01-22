Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi!

Balıkesir'in Ayvacık ilçesi Dursunbey merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise şiddeti 4.8 olarak ölçtü.Abone ol
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Kandilli'den Balıkesir depremi açıklaması!
Kandilli Rasathanesi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 22:31'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.
Afad'dan Balıkesir depremi açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi hesabından yapılan paylaşımda, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak paylaştı.