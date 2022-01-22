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Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi!

Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi!

Balıkesir'in Ayvacık ilçesi Dursunbey merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise şiddeti 4.8 olarak ölçtü.

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli'den Balıkesir depremi açıklaması!
Kandilli Rasathanesi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 22:31'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.

Afad'dan Balıkesir depremi açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi hesabından yapılan paylaşımda, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak paylaştı.

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